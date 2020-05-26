Невероятное хладнокровие проявил итальянский мальчик, встретив огромного медведя

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Светлана Александрова
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Видео выложил в сеть очевидец происшествия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Sbampato; Twitter @loriscalliari

Невероятное хладнокровие проявил 12-летний итальянский подросток Алессандро, встретив воскресным утром в Альпах огромного медведя. На кадрах, которые выложил на своей странице в Twitter автор видео Лорис Каллиари, мальчик не убегает, а медленно и осторожно спускается по тропинке между соснами, в то время как зверь преследует его на расстоянии буквально нескольких метров. При этом никакого беспокойства ни на лице ребенка, ни в его движениях не просматривается. В конце концов медведь развернулся и скрылся в кустах.

«Мама Мия, какой ужас!»

«Невероятное видео!»

«Вы сохранили необычайное спокойствие! Браво Лорис и поздравляю твоего сына!»

«Какое хладнокровие!»

«Боюсь, что „нормальное“, то есть инстинктивное поведение могло бы поставить под угрозу все».

«Однако я бы не смогла не бежать», — пишут в комментариях пользователи.

Twitter @loriscalliari

 

«Он любитель медведей и не мог дождаться, когда увидит его. Он уже знал, как себя вести, и медленно отошел. Мне удалось снять видео», — объясил Лорис.

Позже Лорис Каллиари рассказал итальянскому телеканалу Sky TG24, что помимо него и Алессандро, рядом находились еще пять человек. Медведь встал из кустов, когда увидел ребенка. И мальчик на самом деле мечтал об этой рискованной встрече.

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