Невероятное хладнокровие проявил итальянский мальчик, встретив огромного медведя
Видео выложил в сеть очевидец происшествия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Sbampato; Twitter @loriscalliari
Невероятное хладнокровие проявил 12-летний итальянский подросток Алессандро, встретив воскресным утром в Альпах огромного медведя. На кадрах, которые выложил на своей странице в Twitter автор видео Лорис Каллиари, мальчик не убегает, а медленно и осторожно спускается по тропинке между соснами, в то время как зверь преследует его на расстоянии буквально нескольких метров. При этом никакого беспокойства ни на лице ребенка, ни в его движениях не просматривается. В конце концов медведь развернулся и скрылся в кустах.
«Мама Мия, какой ужас!»
«Невероятное видео!»
«Вы сохранили необычайное спокойствие! Браво Лорис и поздравляю твоего сына!»
«Какое хладнокровие!»
«Боюсь, что „нормальное“, то есть инстинктивное поведение могло бы поставить под угрозу все».
«Однако я бы не смогла не бежать», — пишут в комментариях пользователи.
«Он любитель медведей и не мог дождаться, когда увидит его. Он уже знал, как себя вести, и медленно отошел. Мне удалось снять видео», — объясил Лорис.
Позже Лорис Каллиари рассказал итальянскому телеканалу Sky TG24, что помимо него и Алессандро, рядом находились еще пять человек. Медведь встал из кустов, когда увидел ребенка. И мальчик на самом деле мечтал об этой рискованной встрече.
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