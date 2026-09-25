Нападения медведей напугали жителей нескольких регионов России

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В стране участились случаи опасных встреч людей с хищниками.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Bein; 5-tv.ru

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Стало известно о гибели еще одного человека, который получил тяжелейшие ранения в результате нападения медведя. Жертвой хищника стал отец российского хоккеиста Андрея Кузьменко — 62-летний Александр.

Медведь напал на него в Туве, на рыбалке. Почти сутки врачи боролись за его жизнь, но шансов было мало.

Похожая встреча в Ленобласти обернулась для двух грибников ночевкой в лесу. Убегая от хищника, они заблудились и застряли в болоте.

Причем в некоторых российских регионах из-за частых встреч с медведями состояние местных жителей сейчас близкое к паническому. Даже в Подмосковье, под Волоколамском, Дмитровом и Можайском, экстренно скупают газовые баллончики и отпугивающие сирены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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