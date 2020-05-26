Первые кадры с места падения Ми-8 на Чукотке
В результате трагедии погибли четыре человека.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Четыре человека погибли в результате падения вертолета Ми-8 при взлете в аэропорту «Угольные копи» на Чукотке.
В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места крушения винтокрылой машины. На них видно, что вертолет получил серьезные повреждения. На месте трагедии работают экстренные службы.
Предварительной причиной падения стали технические неполадки на высоте около 20 метров. Гибель людей уже подтвердили местные власти.
Информация о произошедшем уточняется. Точные причины крушения установит следствие.
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