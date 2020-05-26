На месте падения вертолета Ми-8 на Чукотке обнаружены черные ящики
Предварительно, винтокрылая машина рухнула с высоты 20 метров.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Специалисты обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8 в Анадырском районе Чукотки черные ящики. Как отмечает РИА Новости, они в удовлетворительном состоянии.
«После ликвидации пожара обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — заявил собеседник информагентства.
Предварительно, винтокрылая машина рухнула с высоты 20 метров. Точные причины установит следствие.
В результате трагедии погибли четыре человека.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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