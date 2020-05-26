Не менее девяти частных домов загорелось в пригороде Самары
Сильный ветер способствует стремительному распространению огня по населенному пункту.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Фото, видео: ВКонтакте @life_samara
Не менее девяти частных домов загорелось в пригороде Самары. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания около 900 квадратных метров. Сильный ветер способствует стремительному распространению огня по населенному пункту.
Читайте также
51%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?