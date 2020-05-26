Эксперты заявили о глубоком кризисе в Швеции из-за пандемии
Скандинавское королевство отказалось от принятия строгих ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
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Несмотря на отказ от строгих ограничительных мер в период пандемии коронавируса, Швеция оказалась на грани мощнейшего экономического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, в апреле уровень безработицы в скандинавском королевстве с учетом сезонных колебаний вырос до 7,9%. Без учета сезонных факторов специалисты оценивают рост в 8,2%. Наибольшие трудности сейчас испытывают сферы общественного питания и туризма.
«Если спрос не увеличится в ближайшее время, безработица может вырасти до 17%», — предполагает аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Примечательно, что на фоне растущей безработицы власти Швеции рассматривают законопроект, согласно которому работников предприятий можно будет увольнять по упрощенной схеме. Инициатива вызвала бурное негодование оппозиции и представителей профсоюзов.
По данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, в настоящий момент на территории королевства зафиксировано 33 843 случаев инфицирования COVID-19. Коронавирус унес жизни 4 029 человек, выздоровели — 4 971.
Ранее 5-tv.ru писал, что представители малого и среднего бизнеса назвали самые пострадавшие от СОVID-19 отрасли.
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