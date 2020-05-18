Представители малого и среднего бизнеса назвали самые пострадавшие от СОVID-19 отрасли
Российские предприниматели склонны считать, что экономическая ситуация в РФ в ближайшее время ухудшится.
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Фото, видео: EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Представители малого и среднего бизнеса назвали самые пострадавшие от COVID-19 отрасли экономики. Российские предприниматели выразили уверенность, что в ближайшее время ситуация в стране только ухудшится. Данные результатов соответствующего опроса приводит РБК.
По словам респондентов, от кризиса из-за угрозы распространения коронавируса больше всего пострадал ресторанный бизнес. Эту отрасль назвали 82,9% опрошенных. 61,6% участников исследования отметили проблемы в индустрии моды и красоты. Производственную сферу назвали пострадавшей 48,5% предпринимателей.
Представители российского бизнеса отметили, что меньше всего кризис ударил по IT-индустрии (81,5%), отрасли телекоммуникаций (54,2%) и медицине (37,1%).
Опрос проходил среди 1620 сотрудников компаний, наемных руководителей и предпринимателей.
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