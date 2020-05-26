Момент падения вертолета Ми-8 на Чукотке попал на камеры видеонаблюдения
В результате трагедии погиб экипаж ВКС РФ, который выполнял учебно-тренировочные полеты.
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Фото, видео: Telegram / Aviaincidents; 5-tv.ru
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения вертолета Ми-8 на Чукотке. Кадры опубликованы в социальных сетях.
На них видно, как винтокрылая машина медленно взлетает, а потом ее начинает кружить вокруг себя и она падает. При ударе на землю произошел взрыв.
Как сообщал 5-tv.ru, предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность. Вертолет рухнул с высоты около 20 метров. Погибли четыре человека - экипаж ВКС РФ, который выполнял учебно-тренировочные полеты.
На место ЧП выехала комиссия главного командования военно-космических сил России. В настоящее время идет разбор завалов.
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