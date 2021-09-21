ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

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Валентин Черников
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Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга обладает железной волей.

ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

Представители определенных знаков зодиака идут по жизни, сметая на пути все преграды. Их сила заключается не в физическом преимуществе, а в том, что называют железной волей. Портал Mixnews.lv перечислил семь самых целеустремленных типов людей, по мнению астрологов.

Весы

Рожденный под этим созвездием несгибаем в своих устремлениях, но до тех пор, пока не теряет к ним интерес. Когда это случается, он хватается за что-то другое. Весы часто берутся за несколько дел сразу, и устав, теряют мотивацию.

Водолей

Этот знак зодиака любит преодолевать препятствия, и придумывает их сам, если таковых нет. Бежать через череду преград к финишу он предпочитает с кем-то. Его сильные качества: упорство, интеллект и умение вести за собой.

Стрелец

Классический Стрелец целеустремлен, решителен и активен, и к тому же оптимист. Этот Робин Гуд наших дней хорош всем, кроме того, что не умеет доводить начатое до конца.

Скорпион

Под внешней эксцентричностью и вспыльчивостью Скорпиона скрыта сильная натура. Благодаря завидной работоспособности и стрессоустойчивости он впереди планеты всей.

Лев

Сила Льва в мастерстве производить впечатление. Он умеет демонстрировать, что у него железная воля, лидерские навыки и вообще все под контролем. И если окружающие верят, это работает.

Овен

Кредо Овна — «Быстрее. Выше. Сильнее». Его жизнь чем-то напоминает соревнование. Если он научится мыслить более трезво, его сила воли начнет приносить долгожданные плоды.

Козерог

Терпение и рациональность его главные характеристики. Он не полагается на удачу и уверен, что все в его руках. Козерог знает свои сильные и слабые стороны и всегда действует наверняка.

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ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

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