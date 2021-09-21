ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака
Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга обладает железной волей.
Фото: www.globallookpress.com / John Rowley
Представители определенных знаков зодиака идут по жизни, сметая на пути все преграды. Их сила заключается не в физическом преимуществе, а в том, что называют железной волей. Портал Mixnews.lv перечислил семь самых целеустремленных типов людей, по мнению астрологов.
Весы
Рожденный под этим созвездием несгибаем в своих устремлениях, но до тех пор, пока не теряет к ним интерес. Когда это случается, он хватается за что-то другое. Весы часто берутся за несколько дел сразу, и устав, теряют мотивацию.
Водолей
Этот знак зодиака любит преодолевать препятствия, и придумывает их сам, если таковых нет. Бежать через череду преград к финишу он предпочитает с кем-то. Его сильные качества: упорство, интеллект и умение вести за собой.
Стрелец
Классический Стрелец целеустремлен, решителен и активен, и к тому же оптимист. Этот Робин Гуд наших дней хорош всем, кроме того, что не умеет доводить начатое до конца.
Скорпион
Под внешней эксцентричностью и вспыльчивостью Скорпиона скрыта сильная натура. Благодаря завидной работоспособности и стрессоустойчивости он впереди планеты всей.
Лев
Сила Льва в мастерстве производить впечатление. Он умеет демонстрировать, что у него железная воля, лидерские навыки и вообще все под контролем. И если окружающие верят, это работает.
Овен
Кредо Овна — «Быстрее. Выше. Сильнее». Его жизнь чем-то напоминает соревнование. Если он научится мыслить более трезво, его сила воли начнет приносить долгожданные плоды.
Козерог
Терпение и рациональность его главные характеристики. Он не полагается на удачу и уверен, что все в его руках. Козерог знает свои сильные и слабые стороны и всегда действует наверняка.
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