Рекордное количество человек вылечилось от коронавируса за сутки в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошедшие сутки в столице от коронавируса вылечилось рекордное количество человек — 8033.

«Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у пациента инфекции, после лечения медики проводят специальные исследования. При выписке все москвичи, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся жителям столицы предлагают стать донорами плазмы.

24 мая был зафиксирован минимальный прирост инфицированных коронавирусом за май в Москве.

Ситуация с COVID-19 в России, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато. Об этом сообщает ведущий вирусолог Анатолий Альштейн.

Ранее 5-tv.ru писал, какие российские регионы преодолели пик заболеваемости коронавирусом.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112