Минимальный прирост случаев коронавируса в мае зафиксирован в Москве

Ситуация с COVID-19 в столице, как и во всей России, постепенно стабилизируется.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /PPI, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Минимальный прирост инфицированных коронавирусом в мае выявили в Москве. В столице за сутки выявлено 2516 новых случаев COVID-19, что стало самым низким показателем с 30 апреля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Известно также, что количество новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в России — 8599 пациентов - стало самым низким с 1 мая. По данным Оперативного штаба, порядка 43,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%. Полностью излечились — 5 343 пациента. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны.

Всего в России выявлено 344 481 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Ситуация с COVID-19 в России, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато. Об этом сообщает ведущий вирусолог Анатолий Альштейн.

Ранее 5-tv.ru писал, какие российские регионы преодолели пик заболеваемости коронавирусом.

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Тема:
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