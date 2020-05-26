Не остались равнодушными: как в сибирской тайге спасли сову и ее птенцов

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По словам специалистов, если бы люди не пришли на помощь, то семья не прожила бы и недели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Benjamin Liss; 5-tv.ru

Настоящая спасательная операция развернулась в сибирской тайге. Жители Кемеровской области обнаружили едва живую сову, а неподалеку в гнезде — обессиленных птенцов. Птичья семья была в таком состоянии, что еще пара часов, и спасать было бы уже некого.

Наш корреспондент Линар Гинатуллин следит за судьбой пернатых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложится судьба осиротевших птенцов ушастой совы на Урале.

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