Не остались равнодушными: как в сибирской тайге спасли сову и ее птенцов
По словам специалистов, если бы люди не пришли на помощь, то семья не прожила бы и недели.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Benjamin Liss; 5-tv.ru
Настоящая спасательная операция развернулась в сибирской тайге. Жители Кемеровской области обнаружили едва живую сову, а неподалеку в гнезде — обессиленных птенцов. Птичья семья была в таком состоянии, что еще пара часов, и спасать было бы уже некого.
Наш корреспондент Линар Гинатуллин следит за судьбой пернатых.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложится судьба осиротевших птенцов ушастой совы на Урале.
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