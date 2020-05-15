«Кто-то еще не спит со мной?» — Плетнева в откровенном наряде попросила совета у фанатов
Далеко не все поклонники смогли помочь певице, слишком отвлекающим было фото.
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Фото, видео: Instagram @dusya_star
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева взбудоражила фанатов откровенным снимком в Instagram. Заезда посетовала на бессонницу, подкрепив свой пост фотографией, на которой лежит в постели в распахнутом халате, взору открывается весьма соблазнительно грудь певицы.
«Дети мои! У вашей мамы бессонница! Дайте ценный совет, кто-то еще не спит со мной…?» — обратилась к подписчикам Плетнева.
Поклонники ожидаемо акцентировали внимание на фото звезды, но некоторые давали реальные советы, как победить бессонницу, от которой страдают многие в период самоизоляции. Они рекомендовали ей пить молоко, чай, снотворное и отвлекаться от грустных мыслей.
«Как всегда — превосходна»
«Аня секси»
«Дети любят маму…»
«Я не сплю с тобой, но очень хочу»
«Ух, очень сексуально»
«Немного теплого молока, и… теплого мужчину под бок», — откликнулись фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Плетнева в откровенном боди пленила фанатов.
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