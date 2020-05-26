«Британская Кардашьян» страстно прижала пуделя к обнаженной груди — фото
«Британская Кардаршьян» не решила, какой бюстгальтер надеть для фото с домашним питомцем и осталась без него.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Новое фото «британской Кардашьян» с любимым питомцем можно было бы назвать милым, если бы основное внимание поклонников в нем не привлекала обнаженная грудь модели.
Деми Роуз опубликовала в Instagram кадр, на котором держит пуделя по кличке Тед на руках. Хозяйка прижимает пса к себе так, что тот, похоже, смущается. Собаку можно понять, ведь в ее мордочку упирается необъятный бюст. Красавица постоянно снимается в откровенных купальниках, нижнем белье и топлес. На этот раз «британская Кардашьян» выбрала нечто среднее, прикрыв интимную часть груди наклейками в форме сердечек.
Позади британки из окна виднеется улочка Лондона. Поэтому Роуз назвала снимок «История любви в городе». Поклонники, как всегда, восхитились ее формами, позавидовали пуделю и предостерегли от нарушений режима самоизоляции.
«Я хочу быть этой собачкой»
«Тед — счастливейший пес в мире»
«Деми, живо внутрь! Пандемия же!»
«Великолепное тело»;
«Вы оба такие милые», — откликнулись подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что «британская Кардашьян» опубликовала эротичный снимок из постели.
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