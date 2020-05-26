Момент обрушения балконов в центре Петербурга попал на видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 145

В настоящий момент существует угроза падения балконных плит.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Момент обрушения балконных конструкций попал на видео. Инцидент произошел на Кирочной улице в Санкт-Петербурге 26 мая в 11 утра по местному времени.

В настоящий момент место ЧП оцеплено, однако опасность обрушения все еще сохраняется. 

К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

Причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины нашли под завалами дома после взрыва газового баллона в ЕАО.

 

Момент обрушения балконов в центре Петербурга попал на видео

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ВКонтакте @spb_today

2/5

ВКонтакте @spb_today

3/5

ВКонтакте @spb_today

4/5

ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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