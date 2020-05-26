Момент обрушения балконов в центре Петербурга попал на видео

Момент обрушения балконных конструкций попал на видео. Инцидент произошел на Кирочной улице в Санкт-Петербурге 26 мая в 11 утра по местному времени.

В настоящий момент место ЧП оцеплено, однако опасность обрушения все еще сохраняется.

К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

Причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины нашли под завалами дома после взрыва газового баллона в ЕАО.