Жительница Санкт-Петербурга Светлана, возлюбленная 36-летнего Николая П., пожарившего шашлык на Вечном огне в Кронштадте, прокомментировала ситуацию в беседе с 5-tv.ru.

«Он мне когда рассказал об этом, я удивилась очень, что он такое сделал. Я так понимаю, у них детство заиграло, им захотелось чего-то такого необычного», — сказала подруга нарушителя.

По словам Светланы, при совершении акта осквернения мемориала, ее возлюбленный был трезвым. Она добавила, что Николая уже искали правоохранители.

Инцидент произошел у памятника на Якорной площади. Николай П. и две девушки начали готовить пищу на пламени Вечного огня. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

В настоящий момент молодого человека задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем еду.