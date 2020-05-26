«Захотелось чего-то необычного» — подруга пожарившего шашлык на Вечном огне
Правоохранителями решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Жительница Санкт-Петербурга Светлана, возлюбленная 36-летнего Николая П., пожарившего шашлык на Вечном огне в Кронштадте, прокомментировала ситуацию в беседе с 5-tv.ru.
«Он мне когда рассказал об этом, я удивилась очень, что он такое сделал. Я так понимаю, у них детство заиграло, им захотелось чего-то такого необычного», — сказала подруга нарушителя.
По словам Светланы, при совершении акта осквернения мемориала, ее возлюбленный был трезвым. Она добавила, что Николая уже искали правоохранители.
Инцидент произошел у памятника на Якорной площади. Николай П. и две девушки начали готовить пищу на пламени Вечного огня. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
В настоящий момент молодого человека задержали.
Ранее 5-tv.ru писал, что компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем еду.
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