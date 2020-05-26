«Захотелось чего-то необычного» — подруга пожарившего шашлык на Вечном огне

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 132

Правоохранителями решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Жительница Санкт-Петербурга Светлана, возлюбленная 36-летнего Николая П., пожарившего шашлык на Вечном огне в Кронштадте, прокомментировала ситуацию в беседе с 5-tv.ru.

«Он мне когда рассказал об этом, я удивилась очень, что он такое сделал. Я так понимаю, у них детство заиграло, им захотелось чего-то такого необычного», — сказала подруга нарушителя.

По словам Светланы, при совершении акта осквернения мемориала, ее возлюбленный был трезвым. Она добавила, что Николая уже искали правоохранители.

Инцидент произошел у памятника на Якорной площади. Николай П. и две девушки начали готовить пищу на пламени Вечного огня. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

В настоящий момент молодого человека задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем еду.

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