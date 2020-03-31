Прохожие задержали налетчика, напавшего с ножом на пенсионерку в Перми

В Перми неравнодушные люди помогли пенсионерке, на которую напал грабитель. Произошедшее сняли камеры уличного наблюдения. Злоумышленник видел, как 70-летняя женщина снимает в банкомате 20 тысяч рублей. Вышел за ней на улицу где и и напал. Но на помощь пришли прохожие.

«Возвращался с детьми, с семьей из больницы, при подъезде домой заметил стычку, потасовку. Я подбежал к этим мужчинам и увидел, что рядом лежит нож. Забрали у него этот нож как вещественное доказательство», — рассказывает Сергей Носов.

Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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