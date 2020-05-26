Садальский раскрыл главную тайну звезды фильма «Табор уход в небо» Светланы Томы

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в честь 71-го дня рождения своей именитой коллеги Светланы Томы раскрыл один из ее давних секретов, говорить о котором звезда никогда и нигде не решалась.

В своем Instagram актер напомнил публике об удивительном фильме 80-х годов «Табор уходит в небо», где Светлана исполнила роль цыганки Рады. Актриса столь сильно вжилась в образ, что восхищались ею не только еще неискушенные граждане СССР, но и настоящие цыгане. А от знаменитой эротической сцены, в которой Тома срывает с себя одежду после купания с Зобаром, и до сих пор захватывает дух!

«Табор уходит в небо» взорвал экраны советских кинотеатров, став лидером проката и собрав в кинозалах около 65 000 000 зрителей. <…> После премьеры цыгане бросали Свете на сцену ювелирные украшения, которые она до сих пор боится надевать, подозревая, что те краденые!» — поведал фолловерам Садальский.

Станислав также извинился перед Светланой, что несколько опоздал с поздравлениями, но напомнил, что всегда ее искренне любил и боготворил не только как актрису, но и как женщину.

«Мы с тобой всегда на одной волне, и я тебя нежно люблю!» — добавил актер.

Instagram @stassadal

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям артиста, а также отметили, что и подумать не могли о странных предрассудках звезды советского кинематографа. Но, в свою очередь, предложили не выбрасывать драгоценные вещицы. Все-таки — подарки.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит внучка звезды фильма «Табор уходит в небо» Светланы Томы.