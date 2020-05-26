Садальский раскрыл главную тайну звезды фильма «Табор уход в небо» Светланы Томы
Известный актер удивил публику откровенным признанием о маленьких странностях коллеги.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @stassadal
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в честь 71-го дня рождения своей именитой коллеги Светланы Томы раскрыл один из ее давних секретов, говорить о котором звезда никогда и нигде не решалась.
В своем Instagram актер напомнил публике об удивительном фильме 80-х годов «Табор уходит в небо», где Светлана исполнила роль цыганки Рады. Актриса столь сильно вжилась в образ, что восхищались ею не только еще неискушенные граждане СССР, но и настоящие цыгане. А от знаменитой эротической сцены, в которой Тома срывает с себя одежду после купания с Зобаром, и до сих пор захватывает дух!
«Табор уходит в небо» взорвал экраны советских кинотеатров, став лидером проката и собрав в кинозалах около 65 000 000 зрителей. <…> После премьеры цыгане бросали Свете на сцену ювелирные украшения, которые она до сих пор боится надевать, подозревая, что те краденые!» — поведал фолловерам Садальский.
Станислав также извинился перед Светланой, что несколько опоздал с поздравлениями, но напомнил, что всегда ее искренне любил и боготворил не только как актрису, но и как женщину.
«Мы с тобой всегда на одной волне, и я тебя нежно люблю!» — добавил актер.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям артиста, а также отметили, что и подумать не могли о странных предрассудках звезды советского кинематографа. Но, в свою очередь, предложили не выбрасывать драгоценные вещицы. Все-таки — подарки.
Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит внучка звезды фильма «Табор уходит в небо» Светланы Томы.
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