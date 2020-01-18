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Как выглядит внучка Светланы Тома из «Табор уходит в небо» Мария Будрина

, 9:46 | Карина Бернтгольц 55

Внучка знаменитой актрисы работает режиссером и поддерживает теплые отношения со своей родственницей.

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка РФ Светлана Тома, прославившаяся после съемок фильма «Табор уходит в небо», 28 лет назад стала бабушкой. Ее дочь Ирина Лачина родила дочку Машу. Поначалу звезде советского кинематографа было непривычно ощущать себя в новом амплуа, однако сейчас она успешно справляется с ролью бабушки и, как сама признается, уделяет внимания внучке даже больше, чем собственной дочери.

«Тогда я не могла уделять достаточно времени дочери и до сих пор чувствую себя перед ней виноватой. Наверное, чтобы хоть немного компенсировать недостаток любви, я стараюсь как можно больше времени проводить со своей внучкой Машенькой», — цитирует Светлану Тома портал Femmie.

kino-teatr.ru

Звезда всегда старалась во всем поддерживать свою внучку и защищала ее в детстве, когда мать пыталась наказать. С годами мало что поменялась: актриса по-прежнему во всем уступает Марии Будриной, хотя и не всегда поддерживает ее выбор.

Например, Тома, как и ее дочь Ирина Лачина, была убеждена, что девушка пойдет по их стопам и начнет сниматься в кино, однако, вопреки ожиданиям родственников, она решила стать режиссером. Такое решение Марии несколько разочаровало ее маму и бабушку, однако они смирились с ее выбором.

Девушка поступила на режиссерское отделение Гуманитарного института телевидения и радио, а после решила продолжить обучение во ВГИКе на актерском направлении. По словам Будриной, такое образование ей поможет лучше понимать артистов во время работы.

Впрочем, иногда Мария и сама ощущает себя на их месте. Например, в 2016 году она снялась в картине Николая Лебедева «Экипаж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Алисы Фрейндлих показала фото с новорожденной малышкой.

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