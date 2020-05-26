Легкомоторный самолет аварийно сел в Ленобласти из-за оторвавшегося винта

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 53

Инцидент произошел в Ломоносовском районе.

Легкомоторный самолет аварийно сел в Ленобласти из-за оторвавшегося винта

Легкомоторный самолет аварийно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, инцидент произошел из-за оторвавшегося винта. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Во время происшествия на борту RA 2578G находились пилот 1978 года рождения и пассажир, они не пострадали. Самолет повреждений при посадке не получил. Известно, что воздушное судно вылетело с Гостилицы. Оно будет доставлено на аэродром после прибытия технической службы и демонтажа крыльев.

5-tv.ru

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