Легкомоторный самолет аварийно сел в Ленобласти из-за оторвавшегося винта

Легкомоторный самолет аварийно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, инцидент произошел из-за оторвавшегося винта. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Во время происшествия на борту RA 2578G находились пилот 1978 года рождения и пассажир, они не пострадали. Самолет повреждений при посадке не получил. Известно, что воздушное судно вылетело с Гостилицы. Оно будет доставлено на аэродром после прибытия технической службы и демонтажа крыльев.