Легкомоторный самолет аварийно сел в Ленобласти из-за оторвавшегося винта
Инцидент произошел в Ломоносовском районе.
Легкомоторный самолет аварийно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, инцидент произошел из-за оторвавшегося винта. Об этом сообщает источник в экстренных службах.
Во время происшествия на борту RA 2578G находились пилот 1978 года рождения и пассажир, они не пострадали. Самолет повреждений при посадке не получил. Известно, что воздушное судно вылетело с Гостилицы. Оно будет доставлено на аэродром после прибытия технической службы и демонтажа крыльев.
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