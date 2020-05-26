Какое наказание грозит вандалам, пожарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте?

Полиция Петербурга нашла вандалов, которые жарили шашлыки на Вечном огне в центре Кронштадта.

Камеры видеонаблюдения запечатлели пикник на мемориале. Все произошло ночью. Но на утро местные жители заметили мусор и брошенные шампуры. Фотография оскверненного памятника попала в сеть, после чего полиция начала проверку.

«При просмотре видеозаписи было установлено, что группа неизвестных подъехала к мемориалу на автомобиле Skoda Octavia и стали готовить пищу на пламени огня. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят оперативно-розыскные мероприятия», — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по СПб и ЛО Вячеслав Степченко.

На кадрах был виден номер автомобиля, полиция быстро установила личность водителя. Им оказался 36-летний житель Петербурга. Сейчас его допрашивают. Ему и другим участникам незаконного пикника грозит уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вечный огонь в Петербурге погасила мать двоих детей с печальной историей.