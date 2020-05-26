Чиновница из Владимира, советовавшая рожать, а не учиться, пошла на повышение

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, советовавшая девушкам рожать, а не получать высшее образование, назначена врио руководителя ведомства.

Как сообщается на сайте региональной администрации, эта должность стала вакантной с 25 мая, когда глава департамента Минздрава Алексей Мозалев уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Власти региона уже открыли прием документов на замещение вакантной должности.

В июне 2019 года в ходе круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, Юлия Арсенина положительно отозвалась о ранних родах. По ее мнению, это повысит шансы родить здорового ребенка, пускай и в ущерб образованию матери. Позже она заявляла, что ее слова вырвали из контекста.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, чиновница заработала более 900 тысяч рублей, уточняет ФАН. Она является собственницей двух квартир площадью 64,9 и 57 квадратных метров.