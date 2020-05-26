Чиновница из Владимира, советовавшая рожать, а не учиться, пошла на повышение

|
Сергей Зеленский
25

Юлия Арсенина будет руководить департаментом регионального Минздрава до тех пор, пока замену не найдут на конкурсной основе.

Чиновница из Владимира, советовавшая рожать, а не учиться, пошла на повышение

Фото: Администрации Владимирской области / Департамент здравоохранения

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, советовавшая девушкам рожать, а не получать высшее образование, назначена врио руководителя ведомства.

Как сообщается на сайте региональной администрации, эта должность стала вакантной с 25 мая, когда глава департамента Минздрава Алексей Мозалев уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Власти региона уже открыли прием документов на замещение вакантной должности.

В июне 2019 года в ходе круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, Юлия Арсенина положительно отозвалась о ранних родах. По ее мнению, это повысит шансы родить здорового ребенка, пускай и в ущерб образованию матери. Позже она заявляла, что ее слова вырвали из контекста.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, чиновница заработала более 900 тысяч рублей, уточняет ФАН. Она является собственницей двух квартир площадью 64,9 и 57 квадратных метров.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

Последние новости

16:09
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до четырех человек
15:53
««Закончится не рукопожатием» — Пригожин о готовности отстоять честь Валерии на встрече со Шнуровым
15:44
Чиновница из Владимира, советовавшая рожать, а не учиться, пошла на повышение
15:36
Идем на рекорды! Сколько человек излечились от COVID-19 за сутки?
15:28
«Самый душевный день рождения»: какой сюрприз приготовила жена внука Пугачевой любимому
15:14
Крушение вертолета МИ-8 на Чукотке: военная машина рухнула сразу после взлета

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым противопоказано быть вместе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок