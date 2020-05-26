Парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отдал приказ глава государства.

9 мая 2020 года главный праздник страны — День Победы — впервые за несколько десятков лет был перенесен на более поздний срок из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.