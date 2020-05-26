«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин посвятил Шнурову едкий стих

Терпению Иосифа Пригожина, кажется, настал предел. Именитый продюсер не собирается молча терпеть «выходки» певца Сергея Шнурова и оскорбления в адрес собственной семьи за банальное мнение о том, «кому на Руси жить хорошо».

В ответ на глумливые стихотворения музыканта Пригожин сочинил свое. Собственное. И, вероятно, очень доходчивое. Личным мнением продюсер поделился с подписчиками в Instagram. При этом, в качестве заставки использовал изображение обнаженного оппонента.

«Ты мне скажи, когда ты честен:

Когда с трибуны ты вещал?

Или когда свой голый пестик

Со сцены публике совал?

То ты на Первом лижешь руку,

То на Втором лизнул башмак,

Потом у Познера по мукам,

И стало ясно, кто дурак!» — обратился к Шнурову Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Эта трагикомедия радует публику вот уже который день подряд. Фолловеры тщательно следят за страничками и одного и другого героя, но предпочтение все же отдают умудренному жизненным опытом и более сдержанному Иосифу.

«Я за вас!!! Нечего семью трогать!!!»

«Иосиф, смело и в точку! Так держать!»

«Да… много интересного нам предстоит узнать…»

«Сижу с попкорном! Пригожин, просто браво!» — откликнулись поклонники звездной четы в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявивший о «чудовищном положении» артистов Иосиф Пригожин публично отчитал Лепса, Шнурова и Лозу, критикующих его позицию.