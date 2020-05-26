Марина Александрова в пальто на голое тело рассказала, чем ее расстроил карантин

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Алиса Старжевская
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Актриса выложила архивное черно-белое фото в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам о своей грусти.

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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova, @aksentievaa

Актриса Мария Александрова выразила негодование — карантин помешал ей «выгулять» свои весенние наряды. Из-за того, что звезда просидела дома в самоизоляции более двух месяцев, все ее пальто так и провисели на вешалках. В итоге зимние вещи в гардеробе Марии сразу же сменились на летние. И если повезет, она сможет хоть их продемонстрировать окружающим.

Актриса выложила архивное черно-белое фото в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам о своей грусти. На снимке Марна Александрова предстала перед фанатами в пальто на голое тело, которое она аккуратно спустила с одного плеча.

«Пальто не выгулила этой весной, что же, надеюсь летним платьям больше повезет!» — написала актриса.

Instagram @mar_alexandrova

Подписчики отметили красоту актрисы и поспешили порадовать ее комплиментами.

«Как всегда прекрасна»;

«Вы такая красивая»;

«Какой взгляд! То ли фея, то ли… ведьмочка»;

«Смотрится хорошо пальто на голое тело», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Марина Александрова подала пример ухода за собой в самоизоляции.

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