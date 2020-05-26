Марина Александрова в пальто на голое тело рассказала, чем ее расстроил карантин
Актриса выложила архивное черно-белое фото в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам о своей грусти.
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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova, @aksentievaa
Актриса Мария Александрова выразила негодование — карантин помешал ей «выгулять» свои весенние наряды. Из-за того, что звезда просидела дома в самоизоляции более двух месяцев, все ее пальто так и провисели на вешалках. В итоге зимние вещи в гардеробе Марии сразу же сменились на летние. И если повезет, она сможет хоть их продемонстрировать окружающим.
Актриса выложила архивное черно-белое фото в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам о своей грусти. На снимке Марна Александрова предстала перед фанатами в пальто на голое тело, которое она аккуратно спустила с одного плеча.
«Пальто не выгулила этой весной, что же, надеюсь летним платьям больше повезет!» — написала актриса.
Подписчики отметили красоту актрисы и поспешили порадовать ее комплиментами.
«Как всегда прекрасна»;
«Вы такая красивая»;
«Какой взгляд! То ли фея, то ли… ведьмочка»;
«Смотрится хорошо пальто на голое тело», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Марина Александрова подала пример ухода за собой в самоизоляции.
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