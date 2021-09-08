В современном мире культивируются понятия большой семьи и брака. Причем обязательно официального. Сказать правильно это или нет однозначно нельзя. Ведь у каждого свои понятия счастливой и беззаботной жизни.

Но для тех, кто не знает, чем еще аргументировать любовь к одиночеству в беседе с окружающими, Uznayvse.ru назвал пять главных причин не выходить замуж никогда.

Твоя жизнь — твои правила

Этот аргумент самый веский в споре с неугомонными родственниками, мечтающими поскорее нянчить внуков. Ведь когда ты взрослая и независимая женщина, можешь засидеться в гостях у подружки до утра или же три недели провести на курорте, не переживая за измены мужа, это так прекрасно! Кстати, заодно можно с кем-нибудь и самой пофлиртовать. Ведь новый партнер — это всегда незабываемые эмоции, на которые редко приходится рассчитывать будучи в браке 10-15 лет.

Никаких отношений «подай — принеси»

В классическом представлении женщина — это верная жена, прекрасная хозяйка и заботливая мама. Но что делать если вы обожаете просыпаться в кровати одна около трех часов по полудню? Разве стоят ранние и малообоснованные утренние подъемы вашего психического здоровья? К тому же, ни один супруг не будет терпеть вечно недовольную барышню, готовящую завтраки из-под палки. В таком случае лучше просто встречаться, но вести раздельный быт.

Скажите «нет!» разбросанным носкам!

Конечно, если они не ваши. Идеальных людей не бывает, и с этим нужно смириться. Вот только если есть выбор, связывать себя брачными узами с откровенным неряхой, любителем компьютерных игр или вечно бранящимся кавалером, то зачем терпеть? Свободные отношения тем и прекрасны: встретились — обнялись, не понравилось — расстались. Так ваши нервы точно будут в порядке.

Недовольная свекровь — горе в семье

Легко сходятся с людьми только экстроверты. А если вы — полная противоположность? Не думайте, что жить с посторонним человеком на одной территории проще простого. Конечно, к мужу вы уже успели привыкнуть, но вот что ожидать от его любимых родственников — вопрос большой! Зачастую даже банальный конфликт между свекровью и невесткой способен разрушить самую крепкую семью.

Никакого абьюза и домашнего насилия

Сколько историй гуляет по свету о том, как с виду адекватный мужчина убил и расчленил любимую девушку? А еще больше изнасилований, избиений и прочих ужасных вещей. Причины тому — банальная ревность (нередко беспочвенная) и конфликты на бытовой почве. От подобных случаев никто не застрахован. И даже женщины с детьми. Так стоит ли жить с человеком, не внушающим доверия, только ради спокойствия мама и папы? Выбор только за вами.

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