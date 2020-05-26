«Сбылась мечта идиота»: чем петербургская мажорка на Rolls-Royce заинтересовала ГИБДД
Еще пару месяцев назад 20-летняя Александра Петрова очень радовалась подарку родителей в социальных сетях.
Фото: Instagram @iamsmolina; 5-tv.ru
Сотрудники петербургского ГИБДД заинтересовались автомобилем легендарной марки Rolls-Royce, стекла которого были слишком затонированы. Правоохранители заприметили эту машину на трассе «Скандинавия» на стыке границ Северной столицы и Ленинградской области в ходе операции по выявлению транспортных средств с чрезмерно затемненными стеклами.
Впрочем, не обратить внимание на этот Rolls-Royce невозможно даже при соблюдении его водителем всех норм закона.
Тем не менее, по требованию ГИБДД водитель остановился. За рулем оказался 23-летний мужчина, а с ним рядом, как потом выяснилось, владелица авто — 20-летняя Александра Петрова.
В марте эта любительница роскошного образа жизни опубликовала в Instagram фото из автосалона, где она стоит, потрясенная этим самым Rolls-Royce, украшенным толстым красным бантом и воздушными шарами.
«Спасибо папуле и мамуле за такой шикарный подарок. Безумно вас люблю! Сбылась мечта идиота!» — подписал она тогда снимок.
После этого элитный автомобиль регулярно появлялся у нее в ленте новостей, в частности, на фоне многочисленных исторических достопримечательностей Северной столицы. Тем не менее, с недавних пор аккаунт Александры Петровой в Instagram удален.
Ранее в мае столичная полиция заинтересовалась видео с гонками «золотой молодежи» в Москве во время ограничительных мер.
Читайте также
45%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?