От результатов к работе: что обсуждали партии в «Ночь выборов»
Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не ранее 25 сентября.
Фото, видео: ВКонтакте/Ночь выборов-2026/bigelectionnight; 5-tv.ru
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Все данные об итогах голосования сегодня стекались не только в Центральную избирательную комиссию. Всю самую актуальную информацию представители разных политических сил могли узнать в ходе марафона «Ночь выборов» в Москве. Партии подводят первые итоги, обсуждают результаты и уже говорят о будущей работе. За всем наблюдал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.
Эти выборы были, конечно, особенными и проходили в непростых условиях. Картинка на Западе, говорят наблюдатели, не коррелирует с реальностью.
«За границей мы слышим много критики в ваш адрес, была проведена целая информационная кампания против российских выборов», — сказал наблюдатель из Конго Кабаселе Тшиманга Кабуди.
«Здесь 11 политических партий, существует демократический процесс, плюрализм. Это в Киеве выборы не проводят, у вас же — одни из самых открытых выборов в мире», — сказала наблюдатель из Аргентины Лоис Перес Леира.
В этом году впервые голосовали жители новых регионов. И что важно: киевские атаки людей не напугали, явка в ДНР, например, стала рекордной, перевалив за 80%.
«Предвыборная кампания отработана до самых мелочей, наблюдательные пункты, наблюдатели, эти выборы можно посмотреть в режиме онлайн», — сказала медсестра, участница спецоперации Людмила Болилая.
В здании на Зубовском бульваре люди разных профессий: ученые, военнослужащие, общественные деятели и политики.
«Ночь выборов — это прежде всего разговор об общем будущем. Оно объединяет разные партии, людей несхожих политических взглядов. И здесь они могут спокойно пообщаться, не сказать что в неформальной, ну в такой полуформальной обстановке», — сообщил корреспондент Игорь Балдин.
Ближе к полуночи по Москве сюда приезжают представители разных политических партий — как победители, так и аутсайдеры. И что любопытно, все в неплохом настроении.
«Мы видим уже начало подведения итогов. Итоги, осторожно скажу, нас радуют. Я надеюсь, что этот тренд сохранится по стране», — сказала представитель ЛДПР.
Выборы только завершились, а парламентарии — будущие и действующие — уже спешат рассказать о своих проектах. В главном программы партий похожи — первостепенным кандидаты называют поддержку участников СВО и их семей, и всю социалку.
«Нам надо принимать новый бюджет, у нас огромная дыра в бюджете, мы знаем, что делать, и будем предлагать, как наполнить бюджет для того, чтобы не сорвались те социальные обязательства, которые государство несет перед людьми», — сказал замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.
«Я выступал перед людьми, и вставали люди и говорили: я вообще обычно голосую за КПРФ, но в этот раз буду голосовать за „Единую Россию“. И не потому, что это мое выступление произвело на них какое-то впечатление, а потому что они хотели выразить поддержку президенту и показать, если такое непарламентское слово, кукиш Зеленскому и всем, кто пытался манипулировать нами», — сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Матвейчев.
Формально на формирование нового парламента есть месяц, де-факто девятый думский созыв начнет работу уже сегодня.
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