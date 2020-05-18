Полиция проверяет видео с гонками «золотой молодежи» в Москве при изоляции
Автор ролика сообщил, что нелегальный заезд устроили мажоры и стритрейсеры.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
В Москве разыскивают участников нелегальных уличных гонок, видео которых было опубликовано в социальных сетях.
Ночью сотни человек собрались в районе Коммунарки — там, где находится одна из крупнейших больниц для пациентов с коронавирусом. Все стритрейсеры, а также их друзья из числа «золотой молодежи» и болельщики проигнорировали масочный режим и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, они частично перекрыли шоссе и мешали проезду других машин.
А в Петербурге сотрудникам полиции пришлось наведаться в один из баров в центре города. Там, несмотря на продление режима самоизоляции, устроили вечеринку. Посетителям обещали раздавать маски и перчатки и даже следить за соблюдением дистанции. Но на деле правила безопасности не выполнялись. На нарушения пожаловались жители дома, в котором расположено заведение. К приезду правоохранителей посетители заперлись в помещении, заявив, что бар на самом деле закрыт — и это частное мероприятие.
Десятки нарушителей собрались в минувшие выходные и на Финском заливе. Ветреная и солнечная погода привлекла кайт-серферов. Хотя пляжи Курортного района Петербурга закрыты для посещения до конца мая — так же как и все парки города. Находиться там запрещено.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сотни мигрантов устроили беспорядки в Коммунарке. На улицу вышли порядка 200 человек, возмущенные повышением цен за аренду площадей на московском рынке.
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