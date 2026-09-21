Выше четырех прошлых кампаний: какой стала явка на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в Государственную Думу завершилось с показательным результатом. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии, общая явка избирателей превысила отметку в 56 процентов. Это больше, чем во время парламентских кампаний 1993, 2003, 16-го и 21-го годов. За ходом голосования следил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Выборы завершились. По всей стране идет подсчет голосов. Бюллетени сортируют. Затем подсчитывают голоса. Впереди — окончательное подведение итогов. Но уже сейчас очевидно — сделан еще один сложный и важный шаг в жизни страны.

Единый день голосования. От Калининграда до Владивостока. Выборы такого масштаба требовали тщательной подготовки. Чтобы люди могли свободно прийти на участки. Или — чтобы участок пришел к ним. Тысячи камер транслировали процесс в прямом эфире. В этот раз и рекордный масштаб дистанционного электронного голосования. К нему подключены 33 региона, 48 с половиной миллионов избирателей. Среди которых и российский президент.

Явка в первый день составила почти 30 процентов.

«Среднестатистический избирательный участок, например, в Москве, это все та же школа, в которой для голосования приспособлен спортзал. Или вот как здесь — часть общего коридора. Но принять участие в выборах тут теперь можно разными способами: „как раньше“ — то есть показать паспорт, взять бумажный бюллетень, чтобы потом опустить его в урну. Или по-новому. Сделать все через терминал для электронного голосования», — сообщил корреспондент Виктор Синеок.

Самое важное, что удалось сделать, — дать возможность сделать свой выбор каждому. 1126 иностранных наблюдателей не дадут соврать.

Масштабная кампания проводилась в условиях СВО. И беспрецедентного давления на нашу страну. Членам комиссии угрожали. За некоторыми даже установили слежку.

«Запорожская область, по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий были обнаружены метки, предположительно сделанные пособниками ВСУ. А за этими метками вы сами понимаете, что стоит», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Цель врага очевидна — запугать. Но атаки вызвали обратный эффект. На угрозы люди ответили повышенной явкой: на участках было многолюдно, количество проголосовавших удаленно тоже росло.

Тогда стали бить по цифровой инфраструктуре. Тысячи DDoS-атак. Даже пытались сканировать систему извне — чтобы подобрать доступ к сетям. Нападали с разных сторон. Пробовали найти лазейки и уязвимости. И все зря. Вредоносный трафик ущерба не нанес.

«DDoS-атаки с высокой емкостью, наряду с атаками на веб-серверы инфраструктуры голосования, осуществлялись преимущественно из-за рубежа, в основном. Его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Ну вот представьте себе. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии достали. Также наблюдался трафик с подмененными российскими IP-адресами», — добавила Элла Памфилова.

В Центризбиркоме сообщают обо всех подробностях атак. Полный отчет — еще одна особенность именно этих выборов. А еще — нулевая терпимость к нарушениям. Жалобы рассматривали мгновенно. Если были сомнения — решения принимались в пользу партий и кандидатов.

Плюс — полная безопасность. Даже в тех регионах, что находятся близко к линии фронта. В Луганской и Донецкой республиках на участках много молодых людей. И конечно, бойцов и ветеранов СВО.

«Это наш выбор, мы должны проголосовать, мы должны принять участие в этом», — сказал один из избирателей.

«Каждый гражданин должен проголосовать за благополучие страны. Я думаю, все будет лучше», — сказал Сергей Голубов.

Им не занимать решительности. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения участвуют в выборах депутатов Государственной Думы. Для них это больше, чем просто голосование — завершающий этап интеграции в правовое поле России.

Речь не только о выборах — о выборе в самом широком смысле. Возможно, поэтому такая активность российских избирателей, что голосуют за рубежом. Вот наш гимн звучит на АЭС «Пакш» в Венгрии. А вот Русский дом на Кипре.

Все провокации пресекли, все сложности преодолели. Эти три дня еще раз доказали, что расколоть российское общество не удастся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.