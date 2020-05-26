«Очередной хит»: Ирина Дубцова поделилась проникновенным стихотворением

Ирина Дубцова поделилась с фанатами строчками своего нового стихотворения, сопроводив его интригующим снимком. Ирина томно смотрит в свое отражение, у нее оголены плечи и убраны назад волосы. Взгляд очень глубокий и загадочный. Все фото в черных оттенках, что добавляет мистики.

«Все, что я так ненавижу в себе,

С чем мне никак не справиться,

Вижу в тебе… И боюсь признаться,

Именно это нравится…» — написала певица.

О ком именно говорит в своем произведении певица неизвестно. Ирина Дубцова не дала даже намека, кому посвящено стихотворение.

Instagram @dubtsova_official

Подписчики восхитились новой фотографией и творчеством певицы, а также отметили красоту Ирины на снимке.

«Очередной хит»;

«Ирина, ты невероятно прекрасна»;

«Шикарная вы, фото необыкновенное»;

«Ирина, вы очень красивая. Как и ваше творчество», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына Ирины Дубцовой перепутали с ее возлюбленным.