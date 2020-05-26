«Очередной хит»: Ирина Дубцова поделилась проникновенным стихотворением
Певица не уточнила, кому посвятила романтичные строки.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: Instagram @dubtsova_official
Ирина Дубцова поделилась с фанатами строчками своего нового стихотворения, сопроводив его интригующим снимком. Ирина томно смотрит в свое отражение, у нее оголены плечи и убраны назад волосы. Взгляд очень глубокий и загадочный. Все фото в черных оттенках, что добавляет мистики.
«Все, что я так ненавижу в себе,
С чем мне никак не справиться,
Вижу в тебе… И боюсь признаться,
Именно это нравится…» — написала певица.
О ком именно говорит в своем произведении певица неизвестно. Ирина Дубцова не дала даже намека, кому посвящено стихотворение.
Подписчики восхитились новой фотографией и творчеством певицы, а также отметили красоту Ирины на снимке.
«Очередной хит»;
«Ирина, ты невероятно прекрасна»;
«Шикарная вы, фото необыкновенное»;
«Ирина, вы очень красивая. Как и ваше творчество», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына Ирины Дубцовой перепутали с ее возлюбленным.
Читайте также
26%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?