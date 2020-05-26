Минздрав РФ разработал правила проведения УЗИ

Минздрав России разработал правила проведения ультразвуковых исследований (УЗИ). Проект размещен на официальном портале нормативных актов.

Целью принятия документа является организация деятельности медицинских учреждений, которые проводят процедуру, а также установление штатных нормативов и утверждение стандартов оснащения подразделений больниц. Об этом говорится в пояснительной записке к тексту документа.

Устанавливаются сроки проведения УЗИ. Если процедура проводится при оказании первичной медико-санитарной помощи, они не должны превышать двух недель. Срок отсчитывается от момента назначения исследования. Исключение составляют УЗИ в случае подозрения онкологического заболевания, тогда срок уменьшается до семи дней. При оказании неотложной медицинской помощи он не должен превышать двух часов с момента обращения пациента в больницу.

Правила могут вступить в силу с 1 июля. В настоящее время проект проходит стадию общественного обсуждения.

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