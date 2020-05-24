По словам главного внештатного эпидемиолога Николая Брико, иммунитет к COVID-19 вряд ли возникнет естественным путем.

В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в России

Фото: www.globallookpress.com /Igor Petyx / Ipa

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в интервью «Парламентской газете» назвал условие остановки распространения коронавируса в России. По словам специалиста, этого эффекта можно достигнуть при осуществлении вакцинации порядка 95% населения страны.

«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — сказал Николай Брико.

Эпидемиолог отметил, что в настоящее время при помощи тестирования на наличие антител к COVID-19 определяются группы россиян, подлежащих первоочередной вакцинации. В их число входят медики, пожилые россияне и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в России выявлено 8 599 новых случаев инфицирования COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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