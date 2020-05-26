Пожизненно, срочно, единожды. Как получить накопительную пенсию?

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа повысит накопительные пенсии на 9,13%. Эта индексация коснется 112 тысяч россиян, которые уже вышли на заслуженный отдых и имеют сбережения на индивидуальном счете в ПФР. О трех способах получить деньги рассказывает сайт KP.RU.

Пожизненная выплата

Она обеспечена 80 тысяч человек, и ее размер рассчитывается, исходя из объема накоплений. Его делят на 258 месяцев — таков на сегодняшний день установленный срок дожития. В будущем его хотят увеличить, так как в стране наблюдается рост продолжительности жизни. Полученная при делении цифра и будет представлять собой прибавку к страховой пенсии. В среднем она составляет 956 рублей в месяц. Перерасчет выплат происходит ежегодно автоматически и зависит от остатка денег на счете и процентов, которые смогла заработать управляющая компания.

Срочная выплата

Эта выплата предусмотрена для еще 32 тысяч россиян. На нее могут рассчитывать те, кто участвовал в программе софинансирования пенсий. С 1 августа прибавка увеличится на 7,99%. Преимущество этого вида накоплений в том, что они получаются больше — в среднем 1705 рублей в месяц. Срок получения этой надбавки устанавливает сам пенсионер. Как правило, он составляет 10 или 20 лет.

Единовременная выплата

Получить все накопления разом могут те, у кого ежемесячная прибавка от этих денег составляет менее 5% от страховой пенсии. Скажем, если человек получает 12 тысяч рублей, а надбавка от скопленных денег составляет 500 рублей, то есть чуть более 4%, то он может снять всю сумму разом. Таким видом выплат, как правило, предпочитает воспользоваться около 90% пенсионеров.

Все виды выплат назначаются гражданам по старым возрастным рамкам выхода на пенсию: мужчинам с 60 лет, а женщинам — с 55 лет. Уточнить сумму своих сбережений и рассчитать выплаты можно на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько и когда повысят накопительные пенсии россиянам.