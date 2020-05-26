Пожизненно, срочно, единожды. Как получить накопительную пенсию?

|
Алина Потёмкина
435

Три способа оформления выплат, которые составят надбавку к страховой пенсии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа повысит накопительные пенсии на 9,13%. Эта индексация коснется 112 тысяч россиян, которые уже вышли на заслуженный отдых и имеют сбережения на индивидуальном счете в ПФР. О трех способах получить деньги рассказывает сайт KP.RU.

Пожизненная выплата

Она обеспечена 80 тысяч человек, и ее размер рассчитывается, исходя из объема накоплений. Его делят на 258 месяцев — таков на сегодняшний день установленный срок дожития. В будущем его хотят увеличить, так как в стране наблюдается рост продолжительности жизни. Полученная при делении цифра и будет представлять собой прибавку к страховой пенсии. В среднем она составляет 956 рублей в месяц. Перерасчет выплат происходит ежегодно автоматически и зависит от остатка денег на счете и процентов, которые смогла заработать управляющая компания.

Срочная выплата

Эта выплата предусмотрена для еще 32 тысяч россиян. На нее могут рассчитывать те, кто участвовал в программе софинансирования пенсий. С 1 августа прибавка увеличится на 7,99%. Преимущество этого вида накоплений в том, что они получаются больше — в среднем 1705 рублей в месяц. Срок получения этой надбавки устанавливает сам пенсионер. Как правило, он составляет 10 или 20 лет.

Единовременная выплата

Получить все накопления разом могут те, у кого ежемесячная прибавка от этих денег составляет менее 5% от страховой пенсии. Скажем, если человек получает 12 тысяч рублей, а надбавка от скопленных денег составляет 500 рублей, то есть чуть более 4%, то он может снять всю сумму разом. Таким видом выплат, как правило, предпочитает воспользоваться около 90% пенсионеров.

Все виды выплат назначаются гражданам по старым возрастным рамкам выхода на пенсию: мужчинам с 60 лет, а женщинам — с 55 лет. Уточнить сумму своих сбережений и рассчитать выплаты можно на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько и когда повысят накопительные пенсии россиянам.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

23:50
Анита Цой поделилась рецептом вкусного и быстрого завтрака
23:24
Пожизненно, срочно, единожды. Как получить накопительную пенсию?
23:04
Марина Александрова в пальто на голое тело рассказала, чем ее расстроил карантин
22:48
Минздрав РФ разработал правила проведения УЗИ
22:34
Единственный сын Якубовича стал копией отца
22:19
США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией»

Сейчас читают

Любовь Толкалина поделилась секретными упражнениями для спины и шеи
«Любовь очень сильна!» — экстрасенс о возможности брака Нюшы и Егора Крида
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок