На сколько и когда повысят накопительные пенсии россиянам?

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Сергей Зеленский
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Прибавка коснется 80 тысяч пожилых граждан РФ.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа повысит накопительные пенсии на 9,13%. Как пишет Утро.ру, перерасчет пройдет в автоматическом режиме.

Эта прибавка коснется 80 тысяч россиян, которые получают дополнительные ежемесячные выплаты за счет пенсионных накоплений. Сейчас эта доплата составляет в среднем 956 рублей в месяц.

Также на 7,99% будут проиндексированы выплаты пенсионерам, которые являлись участниками программы софинансирования и могли сами установить период для накопления средств в качестве доплаты пенсии. Это 32 тысячи пожилых граждан.

Кто может получать накопительную пенсию?

На накопительную пенсию могут рассчитывать женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет, а также граждане, досрочно получившие право на заслуженный отдых. Однако до настоящего времени большинство россиян получают накопленные средства единовременно после назначения страховой пенсии. Это происходит из-за того, что сумма на индивидуальных счетах граждан слишком маленькая, чтобы «растягивать» ее на долгие годы.

Если человек не успеет получить накопительную пенсию, деньги перейдут его наследникам.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячной накопительной пенсии россиян может сократиться. Это могло произойти после предложения Министерства труда и социальной защиты РФ увеличить со следующего года срок выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет, напоминает URA.RU. Однако такая инициатива вызвала критику у экономистов.

Как передавал 5-tv.ru, в правительстве РФ обсуждается возможность по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

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