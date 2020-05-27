Среда 27 мая — почему в этот день противопоказаны любые путешествия?
Сегодня не рекомендуется кому-либо давать свои личные вещи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, David Ausserhofer/Intro, imagebroker/Gerhard Zwerger-Sch, Michael Zegers, Anju
Шестые лунные сутки приходятся в мае этого года на 27-е число. Помимо рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению режима самоизоляции, еще в древности тибетские астрологи рекомендовали в этот день воздерживаться как от длительных путешествий, так и от кратковременных поездок — они могут привести к непредсказуемым негативным последствиям.
Считается, что это время предназначено для отдыха, а путешествие может нарушить спокойный ритм энергетических потоков человека.
Что нельзя делать в этот день:
Крайне нежелательно сегодня кому-либо давать свои личные вещи. Согласно поверью, получатель может, даже неосознанно, завладеть гармонией и удачей дающего.
Что можно делать в этот день:
Это время пассивного созерцания — как своего внутреннего, так и внешнего миров. Следует быть внимательным и не поддаваться на провокации, чтобы не нарушить свой покой, быть терпимым к происходящему вокруг.
Сновидения: с большей долей вероятности сбываются, но о них не надо рассказывать никому. Увиденное во сне можно рассматривать как указание свыше.
Христиане всего мира 27 мая чтят память святого мученика Исидора, который жил в III веке. Этот христианин родился в Александрии, но в юности начал военную карьеру на греческом острове Хиосе. Молодой человек вел воздержанную и скромную жизнь. Его руководство распорядилось, чтобы все воины регулярно поклонялись римским языческим богам и приносили им жертвы. Не подчинившихся указу следовало казнить. Исидор и не думал отступать от веры, о чем и сообщил на первом же допросе. Его подвергали пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда было велено вырвать ему язык, но после этого он сохранил внятную речь, а вот изверг, который повелел это сделать, стал немым. Вскоре Исидора казнили.
На Руси этот день называли Сидор Сивер — считалось, что начинается по-настоящему теплое время года.
Именины: Александр, Макар, Тихон, Максим, Марк, Никита. Женские имена в святцах этого дня отсутствуют.
Приметы:
Если дождливо, то и лето будет таким же, и наоборот.
Если день холодный — все лето таким будет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про пятые лунные сутки, а также святых Гликерию и Лаодикия.
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