Вдова Караченцова пожаловалась на нехватку денег из-за пандемии

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Алина Потёмкина
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Актриса призналась, что много денег уходит на домашних питомцев, которым не объяснишь, что на дворе пандемия.

Вдова Караченцова пожаловалась на нехватку денег из-за пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Коронавирус разрушил привычный уклад жизни многих знаменитостей. Несмотря на их высокое положение, он вмешался и в дела финансовые. Так, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась в интервью «Собеседнику», что понесла убытки из-за пандемии.

По ее словам, раньше на жизнь она зарабатывала участием в телешоу или другими съемками. Теперь же все публичные мероприятия невозможны, и приходится жить скромно. А в доме у нее целый зверинец, который нужно кормить.

«Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак. Слава Богу, у меня есть невестка и сын, которые меня обеспечивают. Мы все живем дружно», — рассказала вдова Караченцова.

Время в самоизоляции 71-летняя актриса проводит на даче в Подмосковье. Чтобы не набрать вес и не потерять физическую форму, каждый день она начинает с зарядки и прогулки по окрестностям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова.

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