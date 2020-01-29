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Стали известны последние слова актера Николая Караченцова

, 6:27 | Сергей Зеленский 29

В «Ленкоме» прошел вечер памяти знаменитого артиста.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov

Вечер памяти народного артиста РСФСР Николая Караченцова прошел в легендарном театре «Ленком», где актер служил несколько десятилетий. На мероприятие собрались многие известные актеры и общественные деятели, а также вдова Караченцова Людмила Поргина, которая рассказала о последних словах покойного супруга.

«Его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», — цитирует Поргину портал Дни.ру.

Пришедшие артисты исполнили некоторые песни из репертуара Караченцова. Также на сцену вышла его четырехлетняя внучка Ольга, что тронуло гостей вечера.

Изначально вечер планировали провести в октябре 2019 года, однако перенесли из-за смерти художественного руководителя театра Марка Захарова.

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 73 года.

Ранее Людмила Поргина возмутилась решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера Николая Караченцова.

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