Петербургу — 317! Впервые день рождения Северная столица отметит со всем миром
Масштабные мероприятия пройдут в онлайн-режиме и их сможет каждый житель планеты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Mokhva; 5-tv.ru
Петербург сегодня отмечает 317 лет со дня своего основания. Многие праздничные мероприятия пройдут онлайн. Увидеть их сможет каждый житель планеты.
Одно из самых зрелищных шоу устроят барабанщики. Они организуют виртуальный флешмоб и установят мировой рекорд. В сети к нему присоединятся музыканты из 72 российских регионов и стран зарубежья.
Еще один масштабный проект — премьера видеоконцерта «Классика на Дворцовой». Его покажут вечером в сети. На виртуальную сцену выйдут солисты Мариинского и Большого театров. Всего в программе более 140 мероприятий… Уже традиционно в Петербурге зажгут Ростральные колонны и дадут залп из пушки в Петропавловской крепости. Эта миссия сегодня доверена врачам Северной столицы, которые ежедневно на передовой в борьбе с COVID-19.
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