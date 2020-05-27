ТОП-5 знаков зодиака, которые обожают делать ремонт

То, как человек подходит к обновлению дома, во многом определяет его характер, темперамент и знак зодиака, утверждают астрологи. Для кого-то ремонт и генеральная уборка — одно расстройство и затраты. А деятельные и энергичные люди потирают руки в предвкушении и получают огромное удовольствие от процесса. Портал Wday.ru перечислил пять знаков зодиака, которые обожают менять облик жилого пространства.

Овен

Глобальных проектов Овен избегает. Он предпочитает перемены, которые можно воплотить за вечер: перекрасить стену, повесить полку, сделать перестановку. Интерьер в комнате или квартире такой человек может менять едва ли не каждую неделю. Этот знак не терпит скуки.

Близнецы

Для Близнецов все вокруг должно гармонировать — от пола до посуды. Для него не проблема переклеить обои или перекрасить стены. Даже съемная квартира, по мнению представителя этого знака, должна быть уютной. Он не желает обитать в доме, где имеются неисправности — либо починит сам, либо найдет другое место.

Дева

По натуре Дева — перфекционист. Рожденный под этим знаком человек не терпит даже едва заметных недостатков в квартире. Если решит перекрасить стены, заодно обновит и пол, и потолок, чтобы ни одна деталь интерьера не выбивалась из общей картинки. И траты Деву не останавливают.

Телец

Во всем, где требуется ручная работа, Телец аккуратен и основателен. Но идеальное поле деятельности для него — дача. Он больше склонен к наружным работам, чем к интерьерным. Зато на свежем воздухе сделает все в лучшем виде и превратит стандартные шесть соток в райский уголок.

Водолей

Этот знак, скорее, предпочитает обустраивать дом по последнему слову техники: делать его технологичным, экологичным, надежным и удобным. В «умном» доме Водолей чувствует себя максимально комфортно и готов раскошелиться на современные приборы, солнечные панели, хорошее отопление и многое другое.

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