Эти дамы не могут примириться с беспорядком в доме и готовы бороться с ним ежедневно.

ТОП-4 женщина по знаку зодиака, которые помешаны на чистоте

Фото: www.globallookpress.com /rgb fotografie

Среди представительниц знаков зодиака есть те, кто спокойно относится к беспорядку вокруг себя, говорят, астрологи. А есть женщины, которые помешаны на чистоте в доме и борьбе за нее готовы посвящать массу личного времени. Уборка у них доходит до фанатизма. Четыре типа таких дам приводит портал Femmie.ru.

Телец

Эта образцовая хозяйка не дает в доме шанса ни одному пятнышку. Каждая ее уборка превращается в генеральную со всеми вытекающими последствиями, включая конфликты с домочадцами. Телец ненавидит грязь и пыль. Оттого в ее доме всегда чисто и убрано.

Рак

Уборка для женщины-Рака сродни терапии. Наводя порядок вокруг себя, она избавляется от грустных мыслей и ощущает гармонию. В борьбе с грязью она кидается на передовую и не терпит помощников. После нескольких часов активных действий она чувствует себя прекрасно.

Дева

Из-за боязни микробов чистоплотная Дева подходит к уборке часто и ответственно. Ее раздражают малейшие детали, которых другие и не заметят, вроде отсутствия блеска в раковине или пятнышко на кружке. Во время наведения порядка она не пропускает ни сантиметра.

Весы

Дама-Весы обладает рентгеновским зрением. Она подмечает беспорядок в самых неожиданных местах. И всегда доберется до бардака, где бы он не находился. Ее принцип: «Беспорядок в доме — беспорядок в голове». Любит наводить красоту, обновлять гардероб и интерьер.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома.

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