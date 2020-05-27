Кадры перехвата самолета-разведчика США российскими истребителями Су-35
Инцидент произошел 26 мая над акваторией Средиземного моря.
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Фото, видео: Twitter @ConflictsW; YouTube / CNE-CNA/C6F
Шестой флот ВМС США заявил о якобы «небезопасном» перехвате своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Видео инцидента, произошедшего 26 мая, опубликовано в сети, сообщает ФАН.
Согласно заявлению военных США, российские пилоты с двух сторон взяли американский борт в «клещи». В пресс-службе флота ВМС США отметили, что Су-35 более часа ограничивали способность самолета-разведчика совершать маневры.
Самолет Boeing P-8 Poseidon используется в качестве летающей платформы для радиоэлектронной разведки, а также как противолодочное воздушное судно.
19 апреля Шестой флот США во второй раз за четыре дня сообщил об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon.
В Минобороны РФ отметили, что самолет США выполнил полет в сторону объектов России в Сирии. Для его идентификации с базы Хмеймим поднимался истребитель. В ведомстве отметили, что все действия ВКС проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме ответили на обвинения России в переброске истребителей в Ливию.
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