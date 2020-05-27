В Госдуме ответили на обвинения России в переброске истребителей в Ливию

Сведения о якобы переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности. Об этом «Интерфаксу» заявил зампред комитата Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — заявил Красов.

Ранее Африканское командование ВС США обвинило Москву в переброске истребителей в Ливию для поддержки наемников, сражающихся на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА). Согласно мнению американских военных, российские военные самолеты прибыли в Сирию, где их перекрасили, и после отправили в Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала существовать как единое государство. На востоке заседает избранный народом парламент, который и поддерживает армия. А на западе, в столице Триполи, страной руководит созданное при поддержке зарубежных спонсоров правительство.

Ранее 5-tv.ru писал, как США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией».