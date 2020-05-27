В Госдуме ответили на обвинения России в переброске истребителей в Ливию

|
Алина Потёмкина
36

Депутат Андрей Красов напомнил Вашингтону о позиции России по ливийскому конфликту.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Amru Salahuddien, Konstantin Kokoshkin; РИА Новости / Владимир Федоренко

Сведения о якобы переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности. Об этом «Интерфаксу» заявил зампред комитата Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — заявил Красов.

Ранее Африканское командование ВС США обвинило Москву в переброске истребителей в Ливию для поддержки наемников, сражающихся на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА). Согласно мнению американских военных, российские военные самолеты прибыли в Сирию, где их перекрасили, и после отправили в Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала существовать как единое государство. На востоке заседает избранный народом парламент, который и поддерживает армия. А на западе, в столице Триполи, страной руководит созданное при поддержке зарубежных спонсоров правительство.

Ранее 5-tv.ru писал, как США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией».

Читайте также

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:21
В Госдуме ответили на обвинения России в переброске истребителей в Ливию
5:04
27 мая — Общероссийский день библиотек
5:01
Надежда Бабкина может потерять голос из-за коронавируса: подробности
4:36
В Ленобласти придумали трудоустройство для потерявших работу из-за пандемии
4:05
«Намек?»: Нюша показала архивное видео на позднем сроке беременности
3:48
Роспотребнадзор озвучил новые правила для фитнеса после пандемии COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок