В Госдуме ответили на обвинения России в переброске истребителей в Ливию
Депутат Андрей Красов напомнил Вашингтону о позиции России по ливийскому конфликту.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Amru Salahuddien, Konstantin Kokoshkin; РИА Новости / Владимир Федоренко
Сведения о якобы переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности. Об этом «Интерфаксу» заявил зампред комитата Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — заявил Красов.
Ранее Африканское командование ВС США обвинило Москву в переброске истребителей в Ливию для поддержки наемников, сражающихся на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА). Согласно мнению американских военных, российские военные самолеты прибыли в Сирию, где их перекрасили, и после отправили в Ливию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала существовать как единое государство. На востоке заседает избранный народом парламент, который и поддерживает армия. А на западе, в столице Триполи, страной руководит созданное при поддержке зарубежных спонсоров правительство.
Ранее 5-tv.ru писал, как США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией».
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