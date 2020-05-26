ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым противопоказано быть вместе

«Стерпится — слюбится» — под таким девизом сегодня живут многие семейные пары, боясь разорвать отношения то ли из-за страха остаться одиноким, то ли из-за общих детей. В некоторых случаях влюбленным действительно требуется немало времени, чтобы лучше узнать друг друга, однако есть и пары, которым банально противопоказано существовать рядом. Иначе — такой союз может привести к ужасному финалу.

Скорпион и Лев

В этой паре два безусловных лидера. Конечно, в таком союзе море страсти, однако зачастую ее сменяют необоснованная ревность и желание подчинить себе партнера в любых ситуациях. Лев настаивает, что любимый человек обязан «служить» только ему, а Скорпион ненавидит потребительское отношение к себе. В итоге после нескольких совместно прожитых лет у обоих — расшатанная психика и панические припадки.

Водолей и Козерог

Консервативного и приземленного Козерога в Водолее притягивает нежность и чувствительность, качества, которые сегодня редко можно встретить. Правда, при ближайшем рассмотрении та самая излишняя эмоциональность оказывается банальной инфантильностью, что, несомненно, выводит Козерога из себя. Ему надоедает решать домашние проблемы в одиночку, поэтому весь праведный гнев выплескивается на бедного Водолея. А этот партнер, в свою очередь, упрекает некогда любимого человека в «низменности» и «бесконечном нытье». В общем, ведение совместного быта ничем хорошим ни для одного, ни для другого не заканчивается.

Весы и Рыбы

Вечно сомневающиеся Весы при первом знакомстве с Рыбами попадают под их очарование и буквально боготворят сильного, доброго и ответственного покровителя. Эти люди, в отличие от предыдущих пар, способны говорить на одном языке, но, к сожалению, на этом дело и ограничивается. Оба партнера в обычной жизни абсолютно безынициативны, и живя рядом, начинают упрекать в этом друг друга день ото дня. В результате: посуда не помыта, обои отошли от стен, собака не выгуляна и вообще… Не стоит продолжать жить дальше.

Стрелец и Телец

Прекрасные друзья, замечательные коллеги, понимающие люди, но — ужасные, непримиримые любовники. Впрочем, с супружеским долгом у них все в порядке, а вот диалог почему-то не складывается. Вероятно, причина тому — конкретные правила и «бабушкины» установки в голове Тельца, который точно знает, какой должна быть семья и не терпит компромиссов. Стрелец же не готов жить по старым устоям и необоснованным правилам, в связи с чем постоянно выясняет отношения с любимым человеком.

Конечно, и тот и другой потратят массу времени и нервов на попытки «начать все с чистого листа», но стоят ли такие отношения подпорченного здоровья? Уж лучше просто остаться добрыми друзьями, пишет Uznayvse.ru.

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