«Откачали чудом»: Анна Уколова рассказала, что появилась на свет «мертвой»

Звезда отечественного кино и сериалов Анна Уколова не должна была выжить при рождении. Об этом она рассказала телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Девочка запуталась в материнской пуповине и, по ее же словам, появилась на свет мертвой. Позже родители рассказали актрисе историю ее чудесного спасения.

Анне повезло, что на тот момент ее отец работал начальником колхоза. Он подключил свои связи, чтобы спешно доставить на вертолете в больницу донорскую кровь для ребенка.

«Откачали меня каким-то чудом. В тот момент счет, конечно, шел на секунды», — вспомнила Уколова.

Актриса отметила, что ее родители развелись, когда ей было шесть лет. Зла на отца она не держит. Говорит, так сложились обстоятельства.

42-летняя Анна Уколова родом из Самарской области. Лауреатка премии ТЭФИ-2018 сыграла запоминающиеся роли в таких картинах, как «Географ глобус пропил», «Край», «Левиафан», в сериалах «Девять жизней Нестора Махно», «Домашний арест» и многих других.

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