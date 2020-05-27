«Намек?»: Нюша показала архивное видео на позднем сроке беременности
Певица призналась, что время летит незаметно, а это было будто вчера.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Нюша поделилась с подписчиками редкими кадрами из семейного архива. В самоизоляции звезда явно занялась разбором старых видео и обнаружила запись, которая вызвала у нее чувство ностальгии. На видео она запечатлена на позднем сроке беременности, отдыхающей в бассейне.
«Когда нашла старую камеру, а на ней такие воспоминания… Кажется, это было вчера», — написала Нюша.
Поклонников растрогало архивное видео. Многие соглашались с артисткой, что время летит быстро, а некоторые заподозрили, что девушка ждет второго ребенка.
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«Мне кажется или это намек на вторую беременность?» — гадали подписчики.
Нюша родила дочь в ноябре 2018 года. Малышку назвали редким именем Симба. Супруг певицы бизнесмен Игорь Сивов также имеет сына от первого брака. Ранее, как писал 5-tv.ru, муж Нюши очаровал юзеров веселым снимком с детьми.
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