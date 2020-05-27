Дагестан отмечает первую победу в борьбе с коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, прирост количества инфицированных в регионе снизился более чем в восемь раз.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
На фоне положительной динамики Роспотребнадзор заявил, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений. Кроме того, власти столицы объявили, что с сегодняшнего дня все желающие москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела.
Первую победу в борьбе с коронавирусом отмечает и Дагестан. По данным Роспотребнадзора, прирост количества заболевших в регионе снизился более чем в восемь раз.
В Пермском крае сегодня снимают часть ограничительных мер. Возобновить работу разрешили непродовольственным магазинам.
Во Владивостоке начали открывать проезд к городским пляжам и набережным. С сегодняшнего дня они будут доступны для прогулок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показатель распространения коронавируса в России снизился до новой отметки.
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