Показатель распространения коронавируса в России снизился до новой отметки
Число инфицированных в стране за сутки уменьшилось на 500 случаев.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Коэффициент распространения коронавируса в России вновь опустился ниже единицы и держится на отметке 0,97. По данным Оперативного штаба, число инфицированных в стране за сутки уменьшилось на 500 случаев. За это время полностью выздоровели 11 079 человек. Выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
В Москве показатель распространения коронавируса снизился за минувшие сутки на шесть сотых до 0,85. Количество новых пациентов с COVID-19 в столице стало минимальным с 23 апреля. Суточный прирост случаев там составил 2140 человек. В Подмосковье — 793 человека.
В Петербурге за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 387 человек. В Свердловской области — 235, в Нижегородской — 231, в Ростовской — 203, как и накануне. За этими регионами по числу вновь выявленных людей с положительным тестом на коронавирус следуют Дагестан — 161 человек, Красноярский край — 142, Самарская область — 135 и Тульская область — 104.
Всего по состоянию на 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные о коронавирусе в России и мире на 27 мая.
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