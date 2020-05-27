Рай не в шалаше? Зачем принц Гарри попросил денег у отца

Эфирная новость 32

Семейный бюджет герцога Сассекского и его жены Меган Маркл рухнул после отказа от королевских привилегий и переезда в Канаду.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Parsons; 5-tv.ru

Принц Гарри и Меган Маркл оказались фактически на нуле и были вынуждены обратиться за помощью к принцу Уэльскому Чарльзу. Супруги пожаловались, что их семейный бюджет буквально рухнул после того, как они отказались от королевских привилегий и переехали в Канаду.

Сообщается, что герцог Сассекский сейчас без работы, а Меган Маркл лишилась единственного источника доходов — ее не приглашают сниматься в кино. Чтобы хоть как-то свести концы с концами принцу Гарри даже пришлось продать три своих охотничьих ружья, выручив за них 180 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон не станет королевой Великобритании.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
71.06
-0.08 77.91
0.12
ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу

Последние новости

21:14
«Пустили газ и вынесли деньги» — Янина Студилина рассказала про ограбление
21:00
Аномальные паводки захлестнули тринадцать российских регионов
20:59
Москва частично снимает ограничения: что изменится для жителей столицы с 1 июня
20:42
Рай не в шалаше? Зачем принц Гарри попросил денег у отца
20:31
Календарь с Гитлером и Менгелем издали в Чехии и вызвали международный скандал
20:21
Как восстановить отношения и не разочароваться в партнере после самоизоляции?

Сейчас читают

ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу
Су-35 против самолета-разведчика: США показали перехват своего «Посейдона» истребителями РФ
Пропажа актрисы Марии Стерниковой — восстанавливаем хронологию события

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок