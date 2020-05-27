Рай не в шалаше? Зачем принц Гарри попросил денег у отца
Семейный бюджет герцога Сассекского и его жены Меган Маркл рухнул после отказа от королевских привилегий и переезда в Канаду.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Parsons; 5-tv.ru
Принц Гарри и Меган Маркл оказались фактически на нуле и были вынуждены обратиться за помощью к принцу Уэльскому Чарльзу. Супруги пожаловались, что их семейный бюджет буквально рухнул после того, как они отказались от королевских привилегий и переехали в Канаду.
Сообщается, что герцог Сассекский сейчас без работы, а Меган Маркл лишилась единственного источника доходов — ее не приглашают сниматься в кино. Чтобы хоть как-то свести концы с концами принцу Гарри даже пришлось продать три своих охотничьих ружья, выручив за них 180 тысяч долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон не станет королевой Великобритании.
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