Рай не в шалаше? Зачем принц Гарри попросил денег у отца

Принц Гарри и Меган Маркл оказались фактически на нуле и были вынуждены обратиться за помощью к принцу Уэльскому Чарльзу. Супруги пожаловались, что их семейный бюджет буквально рухнул после того, как они отказались от королевских привилегий и переехали в Канаду.

Сообщается, что герцог Сассекский сейчас без работы, а Меган Маркл лишилась единственного источника доходов — ее не приглашают сниматься в кино. Чтобы хоть как-то свести концы с концами принцу Гарри даже пришлось продать три своих охотничьих ружья, выручив за них 180 тысяч долларов.

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