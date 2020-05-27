Почему Кейт Миддлтон не станет королевой Великобритании

В самоизоляции обязанности Кейт Миддлтон лишь увеличились. Как пишет Tatler, она работает на пределе возможностей и крутится как белка в колесе подобно любому гендиректору. Только без выгоды и дополнительных выходных.

С начала пандемии 94-летняя королева Елизавета вместе с принцем Филиппом самоизолировалась в своем поместье в Виндзоре. 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом. А принц Гарри и Меган Маркл 31 марта официально сложили с себя все королевские обязательства и теперь обустраивают жизнь в Лос-Анджелесе.

По этим причинам герцог и герцогиня Кембриджские взяли на себя почти все обязанности королевской семьи. Супругов обязывает положение. Сегодня принц Уильям — главный претендент на королевский трон, хотя и второй по старшинству. Елизавета II видит в нем и в Кейт будущее страны, пишет Оk-magazine.ru. Чарльз и его супруга Камилла согласны с мнением королевы. Семье нужны современные взгляды и энергия, которыми обладают Кембриджские.

Миддлтон уже завоевала сердца британцев и стала одной из самых популярных персон королевской семьи. Поклонники не сомневаются, что она станет замечательной королевой. Однако при всех ее качествах титул будущей королевы к ней не применим.

До свадьбы с Уильямом в 2011 году Кейт не имела никакого отношения к семье Виндзоров. Титул герцогини стал большой честью для простолюдинки. И если принц займет престол, его жена получит особый статус — королева-консорт, то есть супруга короля. Миддлтон разделит его социальный ранг, ее титулы станут эквивалентом титулов короля. Но ей не доверят политические и военные полномочия правящего монарха. Если же она переживет правящего супруга, то станет королевой-матерью. В этом случае престол в обход нее перейдет к одному из ее детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что как коротают время Виндзоры во время пандемии? Члены монаршей семьи стараются поддерживать подданных всеми возможными способами.